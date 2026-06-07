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196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026
Ситуація на фронті 7 червня
фото з відкритих джерел

Лінія фронту станом на 7 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 50 авіаційних ударів, застосувавши 148 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6242 дрони-камікадзе та здійснив 2338 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

7 червня на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 40 окупантів, ще 13 поранено. Знешкоджено один засіб радіоелектронної боротьби, одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, два склади боєприпасів ворога. Також пошкоджено один танк, два автомобілі, три гармати та 11 укриттів особового складу противника. Знищено або придушено 274 ворожих безпілотники різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби, здійснив 64 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п'ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти п'ять разів штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанських Хуторів та в напрямку Охрімівки. Три боєзіткнення тривають.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Загарбники один раз атакували позиції Сил оборони у бік Глушківки.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни успішно відбили 15 спроб ворога просунутися у районах:

  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Ставків
  • Діброви
  • в напрямку Шийківки та Лиману

Одне боєзіткнення триває.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони нівелювали вісім спроб загарбників прорватися вперед поблизу:

  • Закітного
  • Різниківки
  • у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки

Два боєзіткнення тривають.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники зупинили одну наступальну дію окупантів у напрямку Тихонівки.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іванопілля
  • Плещіївки
  • Русинового Яру
  • Іллінівки
196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог провів 26 атак. Окупанти намагалися прорвати оборону у районах:

  • Никанорівки
  • Родинського
  • Гришиного
  • Котлиного
  • Удачного
  • у бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Шевченка, Білицького, Сергіївки, Новопавлівки

Три боєзіткнення тривають.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти п'ять разів намагалися просунутися вперед у районі Тернового, Вороного та у бік Добропілля. Два боєзіткнення тривають.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 28 атак окупантів поблизу:

  • Рибного
  • Варварівки
  • Залізничного
  • у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного

Три боєзіткнення тривають.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, триває 1565-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Костянтинівка Покровськ окупанти Куп'янськ Слов’янськ Генштаб

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