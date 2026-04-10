Головна Країна Політика
search button user button menu button

Створення спецтрибуналу проти РФ: повний перелік країн, які долучилися

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга: Ми закликаємо всі країни Європи та світу долучитися до нашого історичного процесу
колаж: МЗС

Голова МЗС: Усі, хто цінує життя, справедливість і верховенство права, мають об’єднатися для захисту цих спільних цінностей

П’ятнадцять держав-членів Ради Європи висловили готовність приєднатися до розширеної часткової угоди з метою практичного запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

МЗС подякувало партнерам в:

  1. Естонії,
  2. Іспанії,
  3. Коста-Риці,
  4. Латвії,
  5. Литві,
  6. Люксембургу,
  7. Молдові,
  8. Нідерландах,
  9. Німеччині,
  10. Норвегії,
  11. Словенії,
  12. Сполученому Королівстві Великої Британії,
  13. Хорватії,
  14. Швеції,
  15. Португалії.

Зазначається, що для досягнення мінімально необхідної кількості, яка дозволить винести питання на голосування під час засідання Комітету міністрів у Кишиневі в травні, потрібна лише ще одна держава.

«Йдеться не лише про підтримку України. Йдеться про принципи. Усі, хто цінує життя, справедливість і верховенство права, мають об’єднатися для захисту цих спільних цінностей. Ми закликаємо всі країни Європи та світу долучитися до нашого історичного процесу забезпечення відповідальності з метою притягнення до відповідальності та покарання за злочин агресії вперше з часів Нюрнберзького трибуналу», – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Після затвердження цієї ініціативи державами-членами ЄС зможе офіційно оголосити про намір приєднатися до трибуналу у статусі співзасновника.

Теги: МЗС росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував Запоріжжя
Удар по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла
17 березня, 07:57
Трамп намагається домогтися відставки лідера Куби
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
17 березня, 13:53
Трамп планує використати війну в Україні для розколу альянсу Росії та Китаю
Трамп планує використати війну в Україні для розколу альянсу Росії та Китаю
18 березня, 00:27
Аліна Михайлова поділилася, як їй вдалося скинути вагу
«Звернулася до психіатра». Депутатка Аліна Михайлова розповіла, як набрала 15 кг через антидепресанти
19 березня, 12:37
Ізраїль і США синхронізували позиції щодо угоди з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
23 березня, 21:42
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
24 березня, 13:37
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга
Скільки РФ втратила доходів через удари України по нафтових терміналах? Дані FT
6 квiтня, 16:35
Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи
6 квiтня, 09:48
Президент зробив заяву про Ормузьку протоку
Ормузька протока: Зеленський повідомив про участь українських військових у консультаціях
7 квiтня, 21:47

Політика

Створення спецтрибуналу проти РФ: повний перелік країн, які долучилися
Створення спецтрибуналу проти РФ: повний перелік країн, які долучилися
«Захом'ячив та відмовився складати мандат». Депутат Гетманцев розкритикував Разумкова
«Захом'ячив та відмовився складати мандат». Депутат Гетманцев розкритикував Разумкова
Орест Мандзій очолив Державну митну службу України: що про нього відомо
Орест Мандзій очолив Державну митну службу України: що про нього відомо
«Еліта вищого калібру». Іноземна політологиня проаналізувала кадрові зміни в українському політикумі
«Еліта вищого калібру». Іноземна політологиня проаналізувала кадрові зміни в українському політикумі
Чи є криза в парламенті? Буданов розповів про зустріч із нардепами
Чи є криза в парламенті? Буданов розповів про зустріч із нардепами
«Це був нерозумний крок». Зеленський відповів, чи забере український орден у сирійського диктатора, що втік до Росії
«Це був нерозумний крок». Зеленський відповів, чи забере український орден у сирійського диктатора, що втік до Росії

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua