Створення спецтрибуналу проти РФ: повний перелік країн, які долучилися

Голова МЗС: Усі, хто цінує життя, справедливість і верховенство права, мають об’єднатися для захисту цих спільних цінностей

П’ятнадцять держав-членів Ради Європи висловили готовність приєднатися до розширеної часткової угоди з метою практичного запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

МЗС подякувало партнерам в:

Естонії, Іспанії, Коста-Риці, Латвії, Литві, Люксембургу, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Словенії, Сполученому Королівстві Великої Британії, Хорватії, Швеції, Португалії.

Зазначається, що для досягнення мінімально необхідної кількості, яка дозволить винести питання на голосування під час засідання Комітету міністрів у Кишиневі в травні, потрібна лише ще одна держава.

«Йдеться не лише про підтримку України. Йдеться про принципи. Усі, хто цінує життя, справедливість і верховенство права, мають об’єднатися для захисту цих спільних цінностей. Ми закликаємо всі країни Європи та світу долучитися до нашого історичного процесу забезпечення відповідальності з метою притягнення до відповідальності та покарання за злочин агресії вперше з часів Нюрнберзького трибуналу», – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Після затвердження цієї ініціативи державами-членами ЄС зможе офіційно оголосити про намір приєднатися до трибуналу у статусі співзасновника.