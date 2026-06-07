Росія копіює українську тактику і б'є по трасі Харків – Суми

Безкрестнов: противник атакує ділянку траси за 20 км від кордону

Росія з початку червня почала дронові удари по цивільних вантажівках на трасі між Харковом і Сумами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника міністра оборони Сергія «Флеша» Безкрестнова.

Де і як б'є ворог

Для ударів Росія обрала район Богодухова – ділянку траси, що пролягає за 20 км від українсько-російського кордону. Саме ця близькість до кордону дозволяє ворожим дронам швидко діставати до дороги.

На відео, яке оприлюднив Безкрестнов, видно знищену вантажівку та пошкоджений причіп на узбіччі траси Харків – Суми.

«На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами», – написав радник міністра.

Чому це небезпечна тенденція

Траса Харків – Суми є одним із ключових транспортних коридорів на півночі України. Удари по цивільній логістиці – знищення фур, вантажівок і причепів – стали впізнаваною тактикою українських дронових підрозділів на окупованих територіях. Тепер Росія намагається застосувати те саме на своїй ділянці фронту.

На початку червня Третій армійський корпус ЗСУ провів операцію проти тилової логістики Росії на Донеччині та Луганщині: дрони корпусу залетіли до Донецька і знищили кілька військових фур, бронемашин і вантажівок.

Нагадаємо, українські дрони вже поставили під удар ключові маршрути постачання Росії на півдні. «Главком» писав, що командування РФ змінило тактику через постійні втрати: пальне почали возити цивільними вантажівками та переважно вночі.