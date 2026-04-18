Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп проголошує тріумф над Іраном, але ситуація в реальності інша. Аналіз The Guardian

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп проголошує тріумф над Іраном, але ситуація в реальності інша. Аналіз The Guardian
фото: The New York Times

Іран все ще має важелі впливу, тому заяви Трампа про «швидке вирішення» ядерної проблеми передчасні

Заяви Дональда Трампа про повну перемогу в конфлікті з Іраном дедалі більше нагадують сумнозвісний виступ Джорджа Буша-молодшого під банером «Місію виконано» у 2003 році. Попри відсутність подібної символіки, риторика чинного президента США в соцмережі Truth та в інтерв'ю ЗМІ виглядає не менш самовпевненою: він стверджує, що всі критичні питання вже вирішені на користь Вашингтона ще до початку офіційних переговорів в Ісламабаді. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Джордж Буш звертається до військовослужбовців на борту американського десантника «Авраам Лінкольн» у 2003 році
Джордж Буш звертається до військовослужбовців на борту американського десантника «Авраам Лінкольн» у 2003 році
Фото: AFP

Президент подає відновлення навігації як стратегічний успіх, наголошуючи, що Іран зобов'язався більше не використовувати її як зброю. Проте критики зауважують: до початку війни протока була вільною, а конфлікт лише довів здатність Тегерана створювати глобальні економічні потрясіння. Хоча МЗС Ірану підтвердило відкриття шляху, це виглядає радше поверненням до статусу-кво, аніж здобутком війни.

Трамп запевняє, що США отримають весь іранський ядерний «пил», а Тегеран погодився на безстрокове припинення збагачення урану. Такі твердження викликають скепсис, оскільки Іран десятиліттями називав право на збагачення недоторканним. Малоімовірно, що за стіл переговорів вдалося принести результати, які не були однозначно зафіксовані на полі бою.

Президент фактично в односторонньому порядку заборонив Ізраїлю продовжувати бомбардування Лівану, намагаючись відділити «Хезболлу» від загальної угоди з Іраном. Тегеран наразі ніяк не прокоментував ці умови.

Попри інтенсивні бомбардування та ліквідацію високопосадовців, ісламський режим у Тегерані зберіг стійкість. Для Ірану сам факт виживання в умовах тотальної військової переваги США та Ізраїлю є стратегічним успіхом. У той час як Трамп готується до «переможного кола», експерти наголошують: іранська сторона все ще має важелі впливу і налаштована на боротьбу за власне збереження, що робить заяви про «швидке вирішення» ядерної проблеми передчасними.

1 травня 2003 року президент США Джордж Буш-молодший на борту авіаносця USS Abraham Lincoln оголосив про завершення «основних бойових дій» в Іраку. Подія запам’яталася банером «Mission Accomplished» («Місію виконано») за спиною лідера. Насправді ж війна тривала ще 8 років, а 97% усіх бойових втрат США сталися вже після цієї заяви. Через це вираз став політичним символом передчасного тріумфу та неадекватної оцінки реального стану війни.

Як відомо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. 

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. 

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

Теги: війна Дональд Трамп США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua