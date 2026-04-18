Трамп проголошує тріумф над Іраном, але ситуація в реальності інша. Аналіз The Guardian

Іран все ще має важелі впливу, тому заяви Трампа про «швидке вирішення» ядерної проблеми передчасні

Заяви Дональда Трампа про повну перемогу в конфлікті з Іраном дедалі більше нагадують сумнозвісний виступ Джорджа Буша-молодшого під банером «Місію виконано» у 2003 році. Попри відсутність подібної символіки, риторика чинного президента США в соцмережі Truth та в інтерв'ю ЗМІ виглядає не менш самовпевненою: він стверджує, що всі критичні питання вже вирішені на користь Вашингтона ще до початку офіційних переговорів в Ісламабаді. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Президент подає відновлення навігації як стратегічний успіх, наголошуючи, що Іран зобов'язався більше не використовувати її як зброю. Проте критики зауважують: до початку війни протока була вільною, а конфлікт лише довів здатність Тегерана створювати глобальні економічні потрясіння. Хоча МЗС Ірану підтвердило відкриття шляху, це виглядає радше поверненням до статусу-кво, аніж здобутком війни.

Трамп запевняє, що США отримають весь іранський ядерний «пил», а Тегеран погодився на безстрокове припинення збагачення урану. Такі твердження викликають скепсис, оскільки Іран десятиліттями називав право на збагачення недоторканним. Малоімовірно, що за стіл переговорів вдалося принести результати, які не були однозначно зафіксовані на полі бою.

Президент фактично в односторонньому порядку заборонив Ізраїлю продовжувати бомбардування Лівану, намагаючись відділити «Хезболлу» від загальної угоди з Іраном. Тегеран наразі ніяк не прокоментував ці умови.

Попри інтенсивні бомбардування та ліквідацію високопосадовців, ісламський режим у Тегерані зберіг стійкість. Для Ірану сам факт виживання в умовах тотальної військової переваги США та Ізраїлю є стратегічним успіхом. У той час як Трамп готується до «переможного кола», експерти наголошують: іранська сторона все ще має важелі впливу і налаштована на боротьбу за власне збереження, що робить заяви про «швидке вирішення» ядерної проблеми передчасними.

1 травня 2003 року президент США Джордж Буш-молодший на борту авіаносця USS Abraham Lincoln оголосив про завершення «основних бойових дій» в Іраку. Подія запам’яталася банером «Mission Accomplished» («Місію виконано») за спиною лідера. Насправді ж війна тривала ще 8 років, а 97% усіх бойових втрат США сталися вже після цієї заяви. Через це вираз став політичним символом передчасного тріумфу та неадекватної оцінки реального стану війни.

Як відомо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.