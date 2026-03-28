Масований обстріл Херсонщини: пошкоджено понад 15 будинків, серед поранених – семеро цивільних

Максим Бурич
Максим Бурич
Масований обстріл Херсонщини: пошкоджено понад 15 будинків, серед поранених – семеро цивільних
фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська протягом минулої доби здійснили масовану атаку на населені пункти Херсонської області

На Херсонщині під ударом опинилися житлові квартали, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Унаслідок агресії поранення різного ступеня тяжкості дістали семеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, офісне приміщення, скутер та приватні автомобілі. Через російську агресію 7 людей дістали поранення», – повідомив Прокудін.

За словами Прокудіна, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Софіївка, Гончарне, Зорівка, Дар'ївка, Микільське, Іванівка, Токарівка, Берислав, Урожайне, Новорайськ, Червоне, Нововоскресенське, Нововоронцовка, Томарине, Тараса Шевченка, Бургунка, Золота Балка, Михайлівка, Монастирське, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

Нагадаємо, в Одесі продовжується ліквідація наслідків масованого удару російських безпілотників. Станом на ранок 28 березня 2026 року офіційно підтверджено загибель двох людей та поранення ще 11 мешканців міста. Про нові подробиці трагедії повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак. Рятувально-пошукова операція на місцях влучань у житловий сектор тривала всю ніч.

За оновленою інформацією від міської влади, під час розбору завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники виявили тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до двох осіб.

Масований обстріл Херсонщини: пошкоджено понад 15 будинків, серед поранених – семеро цивільних
Масований обстріл Херсонщини: пошкоджено понад 15 будинків, серед поранених – семеро цивільних
