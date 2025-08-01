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Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1255-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 160 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе. Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах: Медведівка – Чернігівська область; Білогір’я, Веселянка, Григорівка, Степногірськ – Запорізька область; Новотягинка – Херсонська область.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили шістнадцять атак росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 331 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили сорок сім штурмових дій агресора у районах населених пунктів:

Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив двадцять три атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1255-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб

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