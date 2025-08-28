Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1282-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя Сумської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів – скинув при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 245 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року фото 8

Як відомо, триває 1282-й день повномасштабної війни в Україні.

