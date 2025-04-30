СБУ встановила російських командирів, які наказали обезголовити полоненого воїна

Ворожі війська стратили українського бійця у районі селища Старомайорське Волноваського району

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Мова про заступника командира першого мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії пʼятої загальновійськової армії РФ Шота Карапетяна з позивним Юстас, а також командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання Дмитра Чихабаха з позивним Сбер.

За даними слідства, 17 червня 2024 року воєнні злочинці наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.

Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

Раніше зʼявилася інформація, що у Курській області російські окупанти розстріляли українських військовослужбовців, які здалися у полон. Інцидент стався у селі Козача Локня. Росіяни почали публікувати фото та відео з військовополоненими ще 11 та 12 березня. Зі слів російських «військкорів», убиті на відео українці були операторами БпЛА.

Як відомо, російські війська не вперше вчиняють подібні злочини. Раніше на Курщині росіяни вже розстрілювали військовополонених.

Також окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного. Третього січня в районі села Нескучне на Донеччині ворог вбив трьох українських бійців, які здалися в полон під час штурму позицій 141-ї окремої бригади ЗСУ.