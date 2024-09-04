Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року

На даний час відбулося 193 бойових зіткнення

На Покровському напрямку тривають важкі бої

За добу російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів трьома ракетами, 62 авіаудари, скинувши при цьому 81 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 555 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 193 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове і Мале Веселе.

На Куп’янському напрямку

Поблизу населених пунктів Синьківка, Глушківка і Берестове підрозділи Сил оборони відбили сім штурмів. Триває боєзіткнення у районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 27 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Греківки, Невського і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень - шість, дев’ять та п’ять відповідно.

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського, Іванодар’ївки та Спірного на Сіверському напрямку. Отримав жорстку відсіч і відійшов.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля в районі Часового Яру, а по одній атаці провів у районах Андріївки і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку

Окупанти 14 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, і Торецька, 12 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають у районі Нью-Йорка.

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 60 разів атакував наші позиції. Переважна більшість боєзіткнень відбулася в районах Новогродівки і Михайлівки.

Дванадцять боїв досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 155 військовослужбовців вбитими та 220 – пораненими. Знищено шість автомобілів та один МТ-ЛБ.

Також українські захисники завдали значних пошкоджень шістьом артсистемам, трьом автомобілям, одній бронемашині та танку.

На Курахівському напрямку

Загарбники теж досить активні – на цей час доби зафіксовано 46 ворожих атак. Три з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки.

Окупанти застосовують бронетехніку – знищено десять БМП, один БТР, три мотоцикла та пошкоджено танк.

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку

Ворожі підрозділи провели п’ять безуспішних спроб прорватись в острівну зону.

На Оріхівському напрямку

Зупинено шість атак російських загарбників неподалік Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 924-й день повномасштабної війни в Україні.