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Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року
На даний час відбулося 193 бойових зіткнення
Фото з відкритих джерел

На Покровському напрямку тривають важкі бої

За добу російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів трьома ракетами, 62 авіаудари, скинувши при цьому 81 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 555 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 193 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове і Мале Веселе.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Поблизу населених пунктів Синьківка, Глушківка і Берестове підрозділи Сил оборони відбили сім штурмів. Триває боєзіткнення у районі Стельмахівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 27 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Греківки, Невського і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень - шість, дев’ять та п’ять відповідно.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського, Іванодар’ївки та Спірного на Сіверському напрямку. Отримав жорстку відсіч і відійшов.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля в районі Часового Яру, а по одній атаці провів у районах Андріївки і Кліщіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти 14 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, і Торецька, 12 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають у районі Нью-Йорка.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 60 разів атакував наші позиції. Переважна більшість боєзіткнень відбулася в районах Новогродівки і Михайлівки.

Дванадцять боїв досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 155 військовослужбовців вбитими та 220 – пораненими. Знищено шість автомобілів та один МТ-ЛБ.

Також українські захисники завдали значних пошкоджень шістьом артсистемам, трьом автомобілям, одній бронемашині та танку.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Загарбники теж досить активні – на цей час доби зафіксовано 46 ворожих атак. Три з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки.

Окупанти застосовують бронетехніку – знищено десять БМП, один БТР, три мотоцикла та пошкоджено танк.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворожі підрозділи провели п’ять безуспішних спроб прорватись в острівну зону.

На Оріхівському напрямку

Зупинено шість атак російських загарбників неподалік Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 924-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ворог Генштаб окупанти

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року
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