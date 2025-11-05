Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1351-й день повномасштабної війни

 

Протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 618 обстрілів, зокрема 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 978 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Землянка Сумської області; Тарасівка Чернігівської області; Покровське, Олексіївка Дніпропетровської області; Солодке, Пологи, Тернувате, Рівнопілля Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 15 атак у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Новомиколаївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив три спроби прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні.

