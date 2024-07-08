Ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум

Пізно ввечері окупанти атакували Сумщину ракетами

Російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Сум. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сумщина, 7 липня, після 23 години ворог наніс ракетний удар по передмістю обласного центру», – йдеться у дописі.

У соцмережах інформація про вибух у Сумах з'явилася близько опівночі. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«У ніч на 6 липня, через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу «Шахед», були знеструмлені населені пункти області у кількох районах», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня у Сумах тричі було чути звуки вибухів після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу «шахедів» для міста.