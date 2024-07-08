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Ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум
фото ілюстративне

Пізно ввечері окупанти атакували Сумщину ракетами

Російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Сум. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сумщина, 7 липня, після 23 години ворог наніс ракетний удар по передмістю обласного центру», – йдеться у дописі.

У соцмережах інформація про вибух у Сумах з'явилася близько опівночі. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«У ніч на 6 липня, через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу «Шахед», були знеструмлені населені пункти області у кількох районах», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня у Сумах тричі було чути звуки вибухів після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу «шахедів» для міста.

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Теги: вибух окупанти Сумщина ворог

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