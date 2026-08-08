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ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
До війни єгиптянин мешкав в Єкатеринбурзі, де вивчав програмування в Уральському федеральному університеті

Полонений Салах заявив, що пішов до армії, щоб отримати громадянство Росії

На YouTube-каналі видання The Kyiv Independent з'явилося інтерв'ю з громадянином Єгипту Мохамедом Салахом, який воював на боці РФ та потрапив у полон до ЗСУ. Про це інформує «Главком».

Полонений окупант є повним тезкою ексфутболіста «Ліверпуля» та збірної Єгипту Мохамеда Салаха.

Єгиптянин розповів, що мешкав в Єкатеринбурзі, де вивчав програмування в Уральському федеральному університеті. За його словами, він дізнався про можливість отримати громадянство Росії завдяки службі в армії.

Нагадаємо, що 34-річний Мохамед Салах погодив із «Трабзонспором» дворічний контракт.

У складі «Трабзонспору» грають також два українські футболісти – Руслан Малиновський та Арсеній Батагов.

Попереднім клубом форварда був англійський «Ліверпуль», який він залишив цього літа.

У складі «Ліверпуля» Салах став дворазовим чемпіоном Англії (2019/2020, 2024/2025), переможцем Ліги чемпіонів (2018/2019) та клубного чемпіонату світу (2019), а також володарем Кубка країни (2021/2022), Кубка англійської ліги (2021/2022, 2023/2024), Суперкубку Англії (2022) та Суперкубку УЄФА (2019).

У минулому сезоні Салах провів 41 матч на клубному рівні – відзначився 12 забитими голами та 10 гольовими передачами.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Мохамед Салах

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