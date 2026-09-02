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Іран завдав ракетних і дронових ударів по американських базах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Іран завдав ракетних і дронових ударів по американських базах
Іранське командування пов'язує нову військову операцію із ситуацією навколо Ормузької протоки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

КВІР повідомив про початок операції після ударів США по півдню Ірану

Іранські збройні сили заявили про початок серії ракетних і безпілотних ударів по американських військових об'єктах у країнах регіону після нової хвилі атак США по території Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press та Press TV.

Ісламська революційна гвардія Ірану заявила, що операція стала відповіддю на останні американські удари по Ірану, зокрема по цілях у південних районах країни. За твердженням КВІР, іранські ракети та безпілотники почали атакувати американські бази й об'єкти по всьому регіону.

Видання Associated Press повідомляє, що Іран заявив про додаткові атаки безпілотниками на американські сили в Бахрейні. Незалежного підтвердження цієї заяви з боку США чи Бахрейну на момент публікації не було.

Окремо Іран заявив про ракетний удар по американському військовому об'єкту Camp Titiin у Йорданії. За версією КВІР, внаслідок атаки загинула «велика кількість» американських військових, а також були знищені кілька важливих об'єктів та ударні вертольоти. Ця інформація також не має незалежного підтвердження.

Водночас Reuters повідомляє, що Іран завдав ракетного удару по американській базі в Йорданії після нових атак США. Американські посадовці заявили агентству, що жертв серед американських військових унаслідок атаки не зафіксовано.

За даними AP, йорданські військові повідомили про перехоплення більшості іранських ракет. Частина боєприпасів упала в ненаселених районах.

Іран заявив про збиття американського безпілотника

КВІР також повідомив про застосування нової системи протиповітряної оборони. За заявою іранської сторони, вона збила вже 50-й американський безпілотник MQ-9.

Іранське командування пов'язує нову військову операцію із ситуацією навколо Ормузької протоки. КВІР заявив, що американські удари лише посилюють позицію Тегерана щодо обмеження судноплавства у стратегічній водній артерії.

Напередодні президент США Дональд Трамп попередив Іран про нові удари у разі продовження атак. Центральне командування США заявило, що американська операція була спрямована по об'єктах Корпусу вартових ісламської революції. За даними Reuters, США пояснили нові удари спробами Ірану атакувати комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та американських військових у регіоні.

Іранська сторона також заявила про загиблих та поранених після американського удару по району Сірік у південній провінції Хормозган. За даними КВІР, уламки влучили в житловий будинок, де проходило весілля. Іран заявив про чотирьох загиблих, серед яких дитина, та 50 поранених.

AP наводить інші цифри: за даними іранських посадовців, унаслідок удару загинули п'ятеро людей, щонайменше 68 дістали поранення. Агентство зауважує, що ці дані не вдалося незалежно перевірити.

Нагадаємо, напередодні Іран уже завдав ударів по американських військових об'єктах у Йорданії після атаки США на острів Ларак. Reuters повідомляв, що це стало першим прямим обміном ударами між Вашингтоном і Тегераном після тривалої паузи.

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Теги: США Іран Дональд Трамп військові президент безпілотник обмеження

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