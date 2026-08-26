Повінь у Непалі, поїздка Зеленського і Драпатого на фронт. Головне за 26 серпня 2026
Дайджест новин 26 серпня 2026 року
Сьогодні Зеленський разом із Драпатим здійснив поїздку на фронт. Руйнівна повінь накрила Непал. Також загинуло троє гірників на шахті у Кривому Розі.
«Главком» зібрав головні події за 26 серпня.
Поїздка Зеленського і Драпатого на фронт
Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим відвідав Олександрівський напрямок, де Сили оборони проводять наступальну операцію.
Зокрема, президент Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках.
Катастрофічна повінь у Непалі
У Непалі загинуло 98 людей унаслідок повені. Щонайменше 391 іноземець, зокрема громадяни Індії, США та Великої Британії, вважаються зниклими безвісти.
Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про можливе зникнення громадянки України та втрату зв’язку з українцем у районі зсувів у Непалі.
Загибель гірників на шахті у Кривому Розі
26 серпня у Кривому Розі на шахті Криворізька (Родіна) загинули троє гірників. На шахті обірвалась баддя для спуску та підйому працівників.
Тіла трьох загиблих надзвичайники вилучили за допомогою альпіністського спорядження й транспортували гірничими виробками на поверхню шахти.
Російські удари по Україні
26 серпня російська терористична армія атакувала бізнес-центр у місті Лозова Харківської області. Унаслідок цього постраждало 10 людей.
Також у Херсоні окупанти завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки. Постраждав водій, його доставили до лікарні.
Зокрема, унаслідок ранкової атаки на Чернігів загинула асистентка фармацевта Олена Біла та її чотирирічна донька.
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