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Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 вересня 2026 року

Ніч на 2 вересня відзначилася ударом по Одесі та новими загрозами: Росія готує масовані удари по енергетиці України, а Іран атакував американські бази ракетами та дронами. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 вересня.

Росія вдарила по Одесі дронами й ракетами: є руйнування

Ворог завдав удару по Одесі дронами та ракетами – зруйновано житлові будинки, рятувальники працюють на місцях.

Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня фото 1

Росія готує масовані удари по енергетиці України

За даними розвідки, Путін готує масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі – Москва прагне залишити країну без тепла та світла перед опалювальним сезоном. Водночас, Путін заявив, що переговори щодо завершення війни «зараз заморожені». 

Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня фото 2

Іран завдав ракетних і дронових ударів по американських базах

Тегеран атакував американські військові бази ракетами та безпілотниками – ескалація між США та Іраном знову загострилася.

Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня фото 3

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Теги: росія путін військові рятувальники Москва переговори

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