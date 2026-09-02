Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 вересня 2026 року

Ніч на 2 вересня відзначилася ударом по Одесі та новими загрозами: Росія готує масовані удари по енергетиці України, а Іран атакував американські бази ракетами та дронами. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 вересня.

Росія вдарила по Одесі дронами й ракетами: є руйнування

Ворог завдав удару по Одесі дронами та ракетами – зруйновано житлові будинки, рятувальники працюють на місцях.

Росія готує масовані удари по енергетиці України

За даними розвідки, Путін готує масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі – Москва прагне залишити країну без тепла та світла перед опалювальним сезоном. Водночас, Путін заявив, що переговори щодо завершення війни «зараз заморожені».

Іран завдав ракетних і дронових ударів по американських базах

Тегеран атакував американські військові бази ракетами та безпілотниками – ескалація між США та Іраном знову загострилася.

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