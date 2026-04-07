Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нині триває 1504-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

За минулу добу зафіксовано 150 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8625 дронів-камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Орли, Новоселівка, Відрадне, Писанці, Лісне, Просяна; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Свобода, а також Мала Слобідка на Сумщині.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав пʼять авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 93 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці та в бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів атакував у районі Піщаного та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку

Противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Ставків, Новосергіївки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки.

На Краматорському напрямку

Окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував 13 разів у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград.ʼ

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка, Чарівне та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку війни втратила 11 830 танків
Втрати ворога станом на 2 квітня 2026 року – Генштаб ЗСУ
2 квiтня, 06:48
Нині триває 1494-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2026 року
28 березня, 08:14
РФ з початку війни втратила 11 806 танків
Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
25 березня, 06:51
РФ з початку війни втратила 38 695 артилерійських систем
Втрати ворога станом на 24 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
24 березня, 07:03
Мощун став одним з основних оборонних рубежів Києва
Президент вшанував пам’ять захисників, які загинули під час звільнення Мощуна
21 березня, 15:43
Окупанти зазнали найбільших добових втрат за 2026 рік
ЗСУ завдали ворогу рекордних втрат за добу – Міноборони
18 березня, 18:22
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 781 танк
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
16 березня, 06:48
Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
11 березня, 15:49
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 745 танків
Втрати ворога станом на 9 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
9 березня, 06:50

Події в Україні

«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2026 року
РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є поранені
РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є поранені
Україна вперше випередила РФ за кількістю дронових атак – ABC News
Україна вперше випередила РФ за кількістю дронових атак – ABC News
Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Ізраїль атакував об'єкти Ірану, у Росії уражено завод: головне за ніч
Ізраїль атакував об'єкти Ірану, у Росії уражено завод: головне за ніч

Новини

Фрегат «Адмірал Макаров» було уражено щонайменше двічі: з'явилися супутникові фото
Сьогодні, 08:55
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua