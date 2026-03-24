Втрати ворога станом на 24 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 24 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 24 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 24 березня втратила:
- особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб
- танків – 11 800 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 695 (+33) од.
- РСЗВ – 1 696 (+1) од.
- засоби ППО – 1 336 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 955 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1490-й день повномасштабної війни в Україні.
