Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 7 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб
- танків – 11 841 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.
- артилерійських систем – 39 562 (+65) од.
- РСЗВ – 1 722 (+3) од.
- засоби ППО – 1 340 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 862 (+248) од.
- спеціальна техніка – 4 115 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1504-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0