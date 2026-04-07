Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 841 танк
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 7 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб
  • танків – 11 841 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.
  • артилерійських систем – 39 562 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 722 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 340 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 87 862 (+248) од.
  • спеціальна техніка – 4 115 (+3) од.
Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1504-й день повномасштабної війни в Україні.

