Президент вшанував пам'ять захисників, які загинули під час звільнення Мощуна

glavcom.ua
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять захисників, які загинули в боях за село Мощун, що стали переломним етапом під час російського наступу на Київ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави встановив лампадку біля стели на території меморіалу «Янголи Перемоги» та поспілкувався з рідними й близькими загиблих воїнів.

«Це дуже важливо і правильно – вшановувати пам’ять героїв, які захистили Мощун, Київщину і всю нашу державу. Ми вдячні вашим рідним та близьким. Дуже шкода, що їх з нами немає. Вони є в нашому житті, нашій історії. Дякуємо, що захистили Україну. На жаль, такою високою ціною», – сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував за службу та всі ці роки боротьби з російською агресією присутнім на церемонії захисникам, які брали участь у боях за Мощун.

«Бажаю всім перемоги. Це дуже важливо – щоб війна закінчилася справедливо. Дуже важливо, щоб хлопці не просто так віддали свої життя. Ми вшановуємо всіх, кого ви знали, і тих, хто, може, невідомий. Головне, що відомо нам усім, – вони всі зробили найголовніше: ми тут, ми живі, Україна живе, діти наші тут. Це найголовніше», – наголосив глава держави.

Мощун став одним з основних оборонних рубежів Києва. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель – Буча – Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року Сили оборони України остаточно зупинили просування російських окупантів на підступах до Києва та перейшли до тактичних контратак. 

 

Читайте також:

Читайте також

Угорський політик стверджує, що Україна та ЄС хочуть привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд
Орбан написав листа Зеленському через «Дружбу»
26 лютого, 09:22
Міністр закордонних справ Китаю заявив, що Пекін вкрай занепокоєний ескалацією, яка охопила регіон Перської затоки
Китай зробив нову заяву про війну на Близькому Сході: чому змінилась риторика
2 березня, 14:37
Рубіо заявив, що найважчі удари по Ірану ще попереду
Рубіо заявив, що найважчі удари по Ірану ще попереду
3 березня, 01:29
У січні 2025 року Дмитро Царик був мобілізований до лав Збройних сил України
Поліг під час виконання завдання на покровсьому напрямку. Згадаймо Дмитра Царика
6 березня, 09:00
Глава Єврокомісії пообіцяла, що Україна отримає кошти від ЄС попри вето Орбана
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
9 березня, 14:21
Радник з питань зовнішньої політики Ірану Камаль Харазі заявив, що не бачить дипломатичного вирішення конфлікту зі США
Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США
9 березня, 19:16
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
У Брянську пролунали вибухи в районі заводу «Кремній» (відео)
10 березня, 17:44
На початку повномасштабного вторгнення Євгеній Костренко добровільно звернувся до ТЦК
Проходив службу у прикордонних військах. Згадаймо Євгенія Костренка
15 березня, 09:00
Зеленський: Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди
Війна РФ проти України: президент оцінив перспективи мирного врегулювання
17 березня, 11:55

Події в Україні

На Рівненщині матір привласнила виплати сина-військового, у справі триває суд
На Рівненщині матір привласнила виплати сина-військового, у справі триває суд
Президент вшанував пам’ять захисників, які загинули під час звільнення Мощуна
Президент вшанував пам’ять захисників, які загинули під час звільнення Мощуна
Армія РФ пішла у масштабний наступ на семи напрямках: деталі
Армія РФ пішла у масштабний наступ на семи напрямках: деталі
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода
Генштаб підтвердив ураження пунктів управління РФ
Генштаб підтвердив ураження пунктів управління РФ
На Прикарпатті посадовці лісгоспу незаконно «нарубили» на понад 700 млн грн
На Прикарпатті посадовці лісгоспу незаконно «нарубили» на понад 700 млн грн

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
