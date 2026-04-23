Україна повертає свої землі: Сирський назвав площу звільнених територій

Лариса Голуб
Українська армія повертає захоплені землі
фото: Головнокомандувач ЗСУ

Від початку лютого Збройні Сили України деокупували понад 480 кв. км території 

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії Річардом Найтоном. Під час зустрічі він озвучив актуальні дані про звільнення українських земель та пріоритети Сил оборони. Про це головком повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Олександр Сирський повідомив, що попри складну оперативну ситуацію, українські захисники продовжують не лише тримати оборону, а й повертати контроль над територіями.

За словами Сирського, динаміка деокупації останніх місяців є наступною:

  • З початку лютого 2026 року звільнено понад 480 квадратних кілометрів території;
  • Зокрема, протягом березня підрозділи Збройних Сил України відбили у ворога майже 50 квадратних кілометрів.

«Ключовими завданнями Сил оборони залишаються знищення противника, стримування його просування, ураження тилових районів, у тому числі в глибині території російської федерації, а також захист повітряного простору України», – зазначив Олександр Сирський.

Головком також окреслив основні пріоритети армії на поточному етапі. «Наша мета – зробити кожен крок ворога максимально затратним, ефективно поєднуючи інтелектуальні рішення та сучасні технології», – додав Олександр Сирський.

Окрему увагу під час розмови приділили військовій допомозі. Сирський подякував Річарду Найтону за постачання озброєння, боєприпасів та високотехнологічного обладнання. Також він відзначив лідерство Лондона у роботі «Морської коаліції» та «Коаліції дронів».

«Главком» писав, що Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.

Місцева влада підтвердила удар по Новокуйбишевському НПЗ. Губернатор В'ячеслав Федорищев повідомив, що «одна людина загинула під час атаки безпілотників у Новокуйбишевську», а в Самарі постраждали ще двоє осіб. Через загрозу в регіоні тимчасово припинив роботу аеропорт Курумоч.

Нагадаємо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

