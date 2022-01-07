Катастрофа МАУ. Іран готовий до переговорів, але є умова

Тегеран заявляє, що візьме участь тільки у двосторонніх перемовинах

Постраждалі від катастрофи літака МАУ країни напередодні роковин трагедії звинуватили Іран у відмові від переговорів з Міжнародною групою. Тегеран заявив що готовий говорити, але з кожною країною окремо. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ірану.

До Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам катастрофи МАУ входять Канада, Швеція, Україна та Британія.

«Іран підтверджує свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо дій, які було прийнято на основі добросовісності, поваги до суверенітету країн та їхнього внутрішнього законодавства, міжнародних зобов’язань урядів та відповідно до порядку денного, узгодженого обома сторонами», – заявили в Тегерані.

Водночас іранська сторона звинуватила «деякі конкретні країни» у намаганні використати катастрофу МАУ у політичних цілях.

Сьогодні влада Ірану заявила, що країна почала виплачувати компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ під Тегераном два роки тому.

Нещодавно стало відомо, що Іран відмовився від переговорів із представниками Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 (збитий під Тегераном літак МАУ – ред.).

Попри зусилля Міжнародної групи вирішити це питання шляхом переговорів, два роки праці не дали результату, Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Раніше суд у канадській провінції Онтаріо ухвалив стягнути з Ірану $107 млн доларів як компенсацію сім’ям шести загиблих під час аварії літака «Міжнародних українських авіаліній» у Тегерані в 2020 році.

Торік у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

Крім того, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

Як відомо, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном. Як стверджує Іран, ракетний удар стався через збій у роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами цієї трагедії стали 176 осіб, зокрема дев’ять членів українського екіпажу.

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