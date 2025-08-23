Головна Світ Соціум
Російський Петров Вал вночі атаковано дронами: є влучання по залізничній станції (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Російський Петров Вал вночі атаковано дронами: є влучання по залізничній станції (відео)
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки
фото: скріншот з відео

У Волгоградській області РФ дрони атакували місто Петров Вал, виникла пожежа на залізничній станції

У ніч проти суботи, 23 серпня, місто Петров Вал у Волгоградській області Росії зазнало атаки безпілотників. Унаслідок удару в районі залізничної станції спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки, зазначивши, що сили протиповітряної оборони «відбивають» загрозу. За його словами, внаслідок падіння уламків безпілотника постраждали троє людей.

Однак Бочаров не згадав про пожежу на залізничній станції. За офіційною версією, осередок займання сухої рослинності виник у зовсім іншому місці – в Кумилженському районі.

Також про вибухи вночі повідомляли жителі селищ Ільський та Афіпський у Краснодарському краї.

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня дрони атакували російський Волгоград та область. За повідомленням губернатора регіону Андрія Бочарова, виникли пожежі, є постраждалі, передає «Главком».

Як розповів губернатор, один із безпілотників впав поблизу багатоповерхового житлового будинку у місті Петрів Вал. Внаслідок падіння пошкоджено скління будівлі. За попередньою інформацією, троє мешканців отримали поранення.

До слова, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів, передає «Главком».

Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба» , який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Теги: росія дрон війна

