Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Запоріжжя

Надзвичайники провели обстеження місць ударів, перевірили території на наявність постраждалих та надавали допомогу мешканцям.

У ніч проти 24 лютого окупаційні війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів травми отримали п’ятеро людей, серед яких одна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв.м, що виникла після одного з влучань. Також надзвичайники провели обстеження місць ударів, перевірили території на наявність постраждалих та надавали допомогу мешканцям.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, розташовані поруч із місцями влучань, а також припарковані автомобілі.

Підрозділи ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу. На місцях подій працювали всі екстрені служби міста.

Як повідомлялось, російські окупанти завдали щонайменше восьми ударів безпілотниками по Запоріжжю.