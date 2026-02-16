Херсон: росіяни атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу
Особовий склад не постраждав під час повторного удару РФ
У Херсоні російські окупанти атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Сьогодні у Херсоні через скид вибухівки російського БпЛА загорівся легковий автомобіль. Коли рятувальники прибули на місце та розпочали ліквідацію пожежі, армія РФ здійснила повторну атаку», – йдеться в заяві.
Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад від ворожої атаки не постраждав.
Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала пожежно-рятувальну частину в Краматорську. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та техніку.
Крім того, у День рятувальника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині.
Як повідомлялося, у Криворізькому районі Дніпропетровщини окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі.
До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по Україні, тому захист неба від балістичних ракет є пріоритетом номер один для держави. Глава держави наголосив, що загроза ракетного терору залишається високою, тому основні зусилля в Мюнхені були спрямовані на отримання специфічних засобів ППО.
Коментарі — 0