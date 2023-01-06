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Харківщина під вогнем, у Херсоні загинули цивільні. Ситуація в регіонах на 6 січня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщина під вогнем, у Херсоні загинули цивільні. Ситуація в регіонах на 6 січня
На Донеччині росіяни обстріляли українські позицій по лінії зіткнення
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів на Луганщині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

Вночі – обстріл Семенівської громади Новгород-Сіверського району із мінометів, шість вибухів. Попередньо — без жертв. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Малинівка, Щербаки, Чарівне, Приморське, Малі Щербаки, Плавні, Новоандріївка, Білогір'я, Ольгівське, Новоданилівка, Полтавка, Степове, Кам'янське.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби під вогнем ворожої артилерії та мінометів були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та кілька інших прикордонних населених пунктів.

У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості, яка зараз не використовується. У Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей, сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин.

У Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Дніпропетровщина

Росіяни двічі за ніч поцілили по району з важкої артилерії. Ударили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Без жертв. Пошкоджено кілька приватних будинків, газогін та електромережа, знищена господарська споруда.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Площанки. На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах Куземівки, Новоселівського та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку вогневого впливу від росіян зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва. Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих територіях області. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вночі – обстріли наших українських позицій по лінії зіткнення. На ранок — активізація бойових дій поблизу Авдіївки.

Минулої доби ворог застосовував РСЗВ «Град», артилерію, танки. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ «АКХЗ», садове товариство, автобаза ); с.Веселе (житловий сектор); с.Кам’янка (житловий сектор); с.Красногорівка (житловий сектор); Бахмут (житловий сектор);

Курахове (житловий сектор); Часів Яр (житловий сектор); Соледар (житловий сектор). За добу в області одна людина загинула, троє поранених.

Миколаївщина

Вчора зранку та пізно ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

Окупанти продовжують обстрілювати Херсон, минулої доби атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 18-річний юнак; обстріляли пожежну частину – будівля зазнала пошкоджень. Люди не постраждали.

У Бериславі під час ворожого обстрілу загинула ціла родина. Снаряд влучив у будинок, де жило подружжя з 12-річним сином.

Вчора зранку ворог вкрив масованим артилерійським вогнем Чорнобаївку та Комишани. Пошкоджено будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. Через атаку росіян постраждало чотири людини. Вони отримали осколкові поранення середньої тяжкості. Одній пораненій жінці медики надали допомогу на місці, троє людей госпіталізували до лікарень Херсона. За минулу добу у Херсонській області шестеро загиблих та четверо поранених.

Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

Теги: пожежа поранення ворог втрати танки Макіївка населення чоловік будинок Херсон Запорізька область Авдіївка Миколаїв обстріл окупанти Бахмут

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