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Шольц згадав про Україну під час новорічного звернення

Юрій Лящук
glavcom.ua
Шольц згадав про Україну під час новорічного звернення
Олаф Шольц запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну
фото: Tagesschau

Шольц заявив, що Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну. Відповідну заяву Шольц зробив під час новорічного звернення, яке цитує німецький телеканал Tagesschau.

«Жоден огляд року не обходиться без кадрів 24 лютого, коли на світанку перші російські ракети влучили в Київ, Харків, Одесу та інші українські міста.

Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі», – сказав Шольц.

Олаф Шольц запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.

Канцлер також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а «більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу».

Раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не зможе поновити нормальні відносини з Росією, оскільки Москва продовжує свою війну проти України.

Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні танки.

Днями у Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією. 

Тим часом федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділило €35 млн євро для Unicef Україна для освітніх та санітарних потреб дітей у західній та центральній Україні. 

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Теги: росія Німеччина війна Україна Олаф Шольц допомога ЗСУ

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