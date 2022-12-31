Шольц згадав про Україну під час новорічного звернення

Шольц заявив, що Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну. Відповідну заяву Шольц зробив під час новорічного звернення, яке цитує німецький телеканал Tagesschau.

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«Жоден огляд року не обходиться без кадрів 24 лютого, коли на світанку перші російські ракети влучили в Київ, Харків, Одесу та інші українські міста.

Путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі», – сказав Шольц.

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Олаф Шольц запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.

Канцлер також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а «більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу».

Раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не зможе поновити нормальні відносини з Росією, оскільки Москва продовжує свою війну проти України.

Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні танки.

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Днями у Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

Тим часом федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділило €35 млн євро для Unicef Україна для освітніх та санітарних потреб дітей у західній та центральній Україні.