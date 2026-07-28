Столицю атакували реактивні шахеди

Містян закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги

У Києві працює ППО, наслідки атаки уточнюють

Вночі 28 липня в столиці пролунали вибухи – ворог атакував Київ реактивними ударними дронами, а згодом додалася і балістична загроза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили попередили про наближення ворожих безпілотників – реактивні БпЛА йшли курсом на Київ з півдня. Моніторингові канали повідомляли, що дрони заходять на місто низько.

«Заходять на Київ, увага! Йдуть дуже низько, буде зараз гучно», – писали монітори.

Невдовзі в столиці залунали вибухи, у небі над містом працює протиповітряна оборона. До атаки дронів додалася ще й загроза балістики – цього разу з напрямку Брянська. «У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів та загрози балістики», – повідомили Повітряні сили.

За уточненими даними, по Києву застосували кілька реактивних дронів – усі вони летіли з донецького напрямку.

карта: Falcon Intelligence / Telegram

Чи є пошкодження, наразі невідомо. Столиця перебуває під комбінованою атакою дронів і ракет, офіційні коментарі щодо наслідків ще не надходили. Містян закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Оновлено

О 01:20 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1616-й день повномасштабної війни

Додамо, попередня масована атака на Київ забрала життя щонайменше семи людей, десятки постраждали.