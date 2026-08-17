ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині

Бортовий реєстратор зафіксував відмову системи управління, після якої літак почав падати зі швидкістю понад 800 км/год

Державне бюро розслідувань завершило розшифровування бортового реєстратора військового літака Су-24М, який розбився у Хмельницькій області 16 червня. Унаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Слідчі також отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

фото: ДБР

фото: ДБР

За даними «чорної скриньки», під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі літака. Після цього Су-24М втратив керованість та почав обертатися навколо своєї осі.

фото: ДБР

Літак падав із висоти понад 600 м, а його швидкість сягнула 809 км/год. Трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Того дня літак виконував другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

фото: ДБР

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник – зіткнення з птахом. Водночас у ДБР наголосили, що ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Слідчі призначили авіаційно-технічну експертизу, яка має встановити, чи могли виявлені пошкодження призвести до критичної втрати керованості літака.

Крім того, експерти мають з'ясувати, чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над Су-24М та запобігти катастрофі.

Під час експертизи також перевірять інші можливі версії та спробують встановити безпосередню технічну причину падіння військового літака.

У ДБР наголосили, що остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи зроблять лише після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, 16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.