Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині
Су-24М втратив керування перед катастрофою
фото: ДБР

Бортовий реєстратор зафіксував відмову системи управління, після якої літак почав падати зі швидкістю понад 800 км/год

Державне бюро розслідувань завершило розшифровування бортового реєстратора військового літака Су-24М, який розбився у Хмельницькій області 16 червня. Унаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Слідчі також отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині фото 1
фото: ДБР
ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині фото 2
фото: ДБР

За даними «чорної скриньки», під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі літака. Після цього Су-24М втратив керованість та почав обертатися навколо своєї осі.

ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині фото 3
фото: ДБР

Літак падав із висоти понад 600 м, а його швидкість сягнула 809 км/год. Трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Того дня літак виконував другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині фото 4
фото: ДБР

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник – зіткнення з птахом. Водночас у ДБР наголосили, що ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Слідчі призначили авіаційно-технічну експертизу, яка має встановити, чи могли виявлені пошкодження призвести до критичної втрати керованості літака.

Крім того, експерти мають з'ясувати, чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над Су-24М та запобігти катастрофі.

Під час експертизи також перевірять інші можливі версії та спробують встановити безпосередню технічну причину падіння військового літака.

У ДБР наголосили, що остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи зроблять лише після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, 16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. 

Зазначається, що екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

Читайте також:

Теги: винищувач ДБР Хмельниччина авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник над Румунією збив іспанський F-18
Речник НАТО розповів про походження збитого над Румунією дрона
Вчора, 20:15
НАТО збило дрон у Латвії після повітряної тривоги у прикордонних районах
Винищувач НАТО збив дрон у небі над Латвією
14 серпня, 07:16
Слідчо-оперативна група ДБР одразу виїхала на місце падіння та працювала там упродовж ночі
ДБР почало розслідування через падіння МіГ-29 на Одещині
11 серпня, 11:03
Опозиція Болгарії назвала МіГ-29 «кладовищем радянської авіації»
Польські МіГ-29 спровокували політичний скандал у Болгарії
3 серпня, 11:34
Головне за ніч 1 серпня
Російський удар по Києву, землетрус у Неаполі та катастрофа F-35: головне за ніч 1 серпня
1 серпня, 05:51
ДБР встановлює причини падіння винищувача F-16 на Полтавщині
ДБР розпочало розслідування падіння винищувача F-16 на Полтавщині
30 липня, 11:12
Літаки НАТО цілодобово реагуватимуть на можливі порушення повітряного простору країн Балтії
Туреччина відправила винищувачі захищати небо країн Балтії
27 липня, 17:24
Два винищувачі F-16 злетіли з авіабази у Борчі
Румунські F-16 піднімали в повітря через повітряну ціль біля кордону з Україною
27 липня, 13:15
Втрати ворога станом на 18 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 18 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
18 липня, 07:07

Події в Україні

ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині
ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду
У Чернігові понад 10 тис. людей залишилися без світла після російської атаки
У Чернігові понад 10 тис. людей залишилися без світла після російської атаки
Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року
Російські удари по Сумщині: є загиблі та травмовані (фото)
Російські удари по Сумщині: є загиблі та травмовані (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua