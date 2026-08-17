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Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови
Російська «Бандероль» перетнула кордон із Молдовою під час масованої атаки
фото: росЗМІ

Російська «Бандероль» перетнула державний кордон і, за попередньою інформацією, пролетіла територією сусідньої країни майже 35 км

Російські війська другий день поспіль масовано атакували Одеську область ракетами та безпілотниками. Під час удару одна з ракет «Бандероль» перетнула українсько-молдовський кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Повітряних Сил.

Під час атаки в області працювала протиповітряна оборона. Частину російських безпілотників вдалося збити, їхні уламки падали у Чорне море.

Водночас зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Унаслідок удару в ньому повністю зруйновано дах та виникла пожежа. Вибухова хвиля пошкодила й сусідні будинки. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють, на місці працюють відповідні служби.

Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови фото 1
фото: Одеська ОВА

Окремо Повітряні сили повідомили, що російська ракета «Бандероль» вилетіла з повітряного простору України в напрямку Республіки Молдова. За попередніми даними, вона заглибилася на територію сусідньої держави майже на 35 км. Інформація про можливі наслідки перебування російської ракети в повітряному просторі Молдови наразі уточнюється.

Нагадаємо, 17 серпня російські війська масовано атакували безпілотниками територію однієї з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинув працівник підприємства, ще один отримав поранення.

Ще одному працівнику шахти медики надали необхідну допомогу. Інформації про характер його поранень та стан у ДТЕК не навели. Внаслідок російської атаки також суттєво пошкоджено інфраструктуру підприємства. Наслідки удару уточнюються.

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Теги: Молдова Одещина дрон ракета

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