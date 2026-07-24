Зеленський терміново звернувся до українців через загрозу масованого удару РФ

Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підготувала ракети для нового масованого удару по Україні, який може відбутися найближчими двома днями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами президента, про підготовку атаки свідчать дані української розвідки та інформація від міжнародних партнерів. «Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин», – каже президент.

Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Президент також звернувся до міжнародних партнерів із закликом прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. «ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись – виконуватись оперативно», – каже президент.

Водночас глава держави наголосив, що українські дипломати мають активніше доносити потреби України. «МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя», – зазначив президент.

Зеленський: Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги.



Дуже… pic.twitter.com/xuy3NvhRHp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 24, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Окремо Зеленський повідомив, що Україна готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та його командою. «Сподіваюсь, що Америка буде з Україною і надалі і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою», – підкреслив Зеленський.

Також президент заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нової масштабної хвилі мобілізації восени. «Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну», – додав він.

За словами Зеленського, Україна має діяти на випередження. «Маємо превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир», – зазначив президент.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить кілька цілеспрямованих терористичних операцій проти України, спрямованих на критичну інфраструктуру.