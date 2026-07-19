Київ пережив одну з наймасованіших атак. Зеленський звернувся до союзників

На трьох локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілу, залучено майже 600 рятувальників

Протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський.

Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

«Мої співчуття всім рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На трьох локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілу, залучено майже 600 рятувальників», – сказав глава держави.

❗️Протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ – Зеленський відреагував на обстріл



Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.



«Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу… pic.twitter.com/0woM9XftX3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» в X

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Ліквідація наслідків ракетної атаки на Київ та область, 19 липня 2026 р. фото: ДСНС

За словами президента, екстрені служби працюють і на Одещині.

Всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі, руйнування на Сумщині, Чернігівщині. Також цього тижня під російськими атаками були і Вінниччина, Дніпровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина.

«Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз. Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз – це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки. І дуже важливо, щоб разом із роботою над антибалістикою продовжувався тиск на Росію. Зволікання з новими рішеннями дають Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й як уникнути нових санкційних обмежень. Дякую всім, хто допомагає», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня під час масованого російського обстрілу Києва постраждали мирні мешканці. Станом на момент цієї публікації відомо про одну загиблу людину та 16 поранених.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.