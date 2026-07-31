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207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026
Ситуація на фронті 31 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 31 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби, 31 липня, російська армія завдала одного ракетного удару, здійснила 55 авіаударів, застосувавши 168 керованих авіаційних бомб, використала 6415 дронів-камікадзе та майже дві тисячі разів обстріляла позиції українських військових і населені пункти.

Новини війни в Україні

31 липня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш напружена ситуація традиційно зберігалася на Покровському напрямку, де ворог здійснив найбільшу кількість атак.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Від початку доби російські війська завдали одного авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби. Також зафіксовано 53 обстріли, два з яких здійснені із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти 14 разів атакували позиції українських військових поблизу Стариці, Западного, Дворічанського та у напрямках Лимана, Ізбицького, Устинівки, Колодязного, Радьківки й Хатнього.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Наступальних дій противника протягом доби не зафіксовано.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили сім спроб російських військ просунутися вперед у районах Новоселівки, Зарічного та у напрямках Лимана й Озерного.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 19 атак противника поблизу Закітного, Кривої Луки, Різниківки та у напрямках Пискунівки й Рай-Олександрівки.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили три атаки в районі Міньківки та у напрямку Тихонівки.

На момент оприлюднення зведення два боєзіткнення ще тривали.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Противник 22 рази намагався прорвати українську оборону в районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та у напрямку Новопавлівки.

Два боєзіткнення залишалися незавершеними.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Найгарячіше було саме тут. Ворог здійснив 28 штурмів, намагаючись просунутися в районах Дорожнього, Удачного, Новоолександрівки та у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Сергіївки, Білицького, Шевченка, Новопідгородного й Новопавлівки.

За попередніми даними Генштабу, на цьому напрямку українські військові ліквідували 20 окупантів, ще 11 російських військових були поранені. Також знищено чотири автомобілі та пункт управління безпілотниками. Пошкоджено дві артилерійські системи, одну одиницю автомобільної техніки та 32 укриття особового складу противника.

Крім того, українські захисники знищили або подавили 208 безпілотників різних типів.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Російські війська один раз атакували позиції українських захисників у напрямку Олександрограда.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали сім атак противника у напрямках Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового та Староукраїнки.

Два боєзіткнення тривали.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Українські військові відбили три спроби російських підрозділів просунутися вперед поблизу Степового, Малих Щербаків та у напрямку Павлівки.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Наступальних дій російських військ протягом доби не зафіксовано.

207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ розпочав масштабну перевірку комплектування військових частин, щоб оцінити фактичну укомплектованість бригад, полків і корпусів та ефективність розподілу особового складу. У командуванні наголосили, що перевірка має допомогти забезпечити справедливіший кадровий баланс і краще врахувати потреби підрозділів, які виконують бойові завдання на фронті.

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Теги: фронт Генштаб ЗСУ окупанти наступ контрнаступ

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