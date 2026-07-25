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Після удару РФ по виставці зброї під Києвом затримано головного організатора

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після удару РФ по виставці зброї під Києвом затримано головного організатора
Слідство встановлює усі обставини трагедії
фото: Руслан Кравченко

Захід організували без погодження з військовим командуванням та військовими адміністраціями

Головному організатора заходу повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

«За цим ударом стоїть росія. Саме вона вчинила черговий воєнний злочин. Але слідство також встановлює обставини, які могли збільшити масштаби цієї трагедії», – написав посадовець.

За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена демонстрація засобів протиповітряної оборони.

Відомо, що запрошення розіслали за дев'ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Правоохоронці з'ясують, чи могли ці дії сприяти тому, що росіяни отримав можливість підготувати цілеспрямований удар.

Головного організатора затримали. Через отримані ушкодження він перебуває під конвоєм у медичному закладі. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. 

Правоохоронці також провели обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації заходу.

Окремо слідчі перевіряють дії або бездіяльність посадовців Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування, які мали оцінювати безпекові ризики та реагувати на потенційні загрози.

Раніше учасник заходу розповів про хаос після прильоту. Після вибухів люди ховалися в лісі, а швидкі допомоги не могли оперативно дістатися до поранених. Пожежна техніка перекрила дорогу, через що автомобілі швидкої не могли оперативно дістатися місця події.

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Теги: Генпрокурор Київщина балістичні ракети Руслан Кравченко

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