Рік після удару по будинку на Святошині: як живе киянка, яка вижила після падіння з дев'ятого поверху

Вероніка Осінцева: «Загалом моє життя, те, яким воно є зараз, це щасливий випадок»

Сьогодні, 31 липня, минає рік відтоді, як російська ракета влучила у багатоповерхівку на вулиці Василя Кучера, 2А Святошинського району Києва і забрала життя 28 мешканців. Вибуховою хвилею Вероніку Осінцеву викинуло з дев'ятого поверху будинку. Дівчина дивом вижила у ту ніч, проте втратила своїх батьків. Про те, як дівчина повертається до життя та вшановує пам'ять рідних, розповідає «Главком» із посиланням на Суспільне.

«Я займаюся так само маминим бізнесом. У мами був магазин канцтоварів та товарів для творчості. Пишу пісні на важливу тему для себе. Відмова від війни, відмова від насилля», – ділиться Вероніка.

Уперше журналісти познайомились із дівчиною 31 липня минулого року у Київській міській клінічній лікарні №12 – за кілька годин після масованої атаки. Напередодні трагедії Вероніка готувалась до мітингу на підтримку НАБУ і САП, де мала виголосити промову.

«Я у пустій квартирі проводила репетицію перед тим, як вийти на мітингу зі своєю промовою. У мене досі є цей текст, він чекає свого часу. Але я тоді проводила таку особисту репетицію, як правильно доносити думку, як підібрати тембр голосу», –пригадує Вероніка.

А ближче до вечора дівчина приїхала у свій район, в цей час у небі вже літали російські шахеди. Від безпілотників вона ховалася під деревами.

«Мама мені телефонувала і казала «скоріше йди додому». І в момент, коли ми розмовляли з нею по телефону, щось вибухнуло поруч, було гучно і дуже яскраво. Я потім прийшла додому. Я гладила свого кота, який не дуже любить, коли його гладять. Це теж було таке, як передчуття в нього. Якось так. Мама взагалі своїй подруз написала одне слово – «лячно», – розповідає Вероніка.

Тієї ночі дівчина прокинулась на вулиці: від вибухової хвилі вона вилетіла з дев'ятого поверху свого будинку. Її на руїнах знайшов військовий, а потім приїхали медики. Тоді Вероніка казала, що не розуміє, як вижила.

Вероніка Осінцева з мамою Наталією фото з особистого архіву Вероніки Осінцевої

«Я просто спала. Потім вибух, я чую крізь сон, відчуття вільного падіння, і наступна секунда, коли я вже відкриваю очі, тут, під будинком. І бачу, що палає автівка, купу людей. Пролежала я без свідомості десь приблизно півтори-дві години. У мене був перелом зі зміщенням на лівій нозі. Мені зробили чотири операції. Зараз я почуваюся чудово. Як би там росіяни не хотіли зіпсувати мені життя, у них це не вийшло», – ділиться Вероніка.

Вероніка жила з батьками у знищеному російською ракетою будинку понад 20 років. Нині про це життя нагадує лише шматок стіни, який залишився від її кімнати.

Нинішній вигляд будинку на Василя Кучера, 2А, в який 31 липня 2025 року влучила російська ракета фото: Ліля Гончарук/Суспільне

«Батьки вислуховували від мене постійно, який світ несправедливий, як треба його міняти, щоб було комфортніше і краще жити усім. Тепер це вислуховує Threads і люди в інтернеті. І я вшановую пам'ять батьків тим, що я далі продовжую говорити про те, що для мене важливо. І буквально кожна моя дія, кожне моє слово – це вшанування пам'яті моїх батьків. Вони перестали мене поважати, якщо б я продовжила навіть після цього випадку мовчати», – ділиться Вероніка.

Після трагедії подруги відкрили збір на допомогу. Тисячі людей писали співчуття через втрату батьків і підтримували Вероніку.

Вероніка Осінцева з мамою Наталією та батьком Андрієм фото: з особистого архіву Вероніки Осінцевої

Нині дівчина живе у знайомих

«Загалом моє життя, те, яким воно є зараз, це щасливий випадок. В цьому нема моєї заслуги. В цьому є заслуга людей, які були поруч зі мною. В цьому є заслуга моїх батьків, що я не залишилася ні з чим. Коли ти проживаєш в нормальних умовах, поруч з тобою є твої люди, які тебе підтримують, ти в цілому не можеш далі жити у цьому відчутті жахливої образи і ненависті», – говорить дівчина.

Вероніка каже, що будинок, в якому мешкала до обстрілу, навряд чи будуть відновлювати. Вона час від часу дівчина навідується сюди.

«Відновлення ніякого не буде, звичайно, ні. Це будинок в цілому потрісканий. Що тут відновлювати? Я коли сиджу ось там, біля під'їзду, я постійно прислуховуюсь, чи немає якогось тріску, бо мені постійно здається, що я буду там сидіти, а він просто візьме і завалиться. Отак от, просто посиплеться, як картковий будиночок», – говорить Вероніка.

Біля будинку, де ще рік тому було життя, в пам'ять про вбитих російською ракетою мешканців облаштували меморіал. Там 28 фото дорослих та дітей, також батьки Вероніки – Наталія та Андрій Осінцеви.

Меморіал, який облаштували про пам'ять загиблих мешканців будинку на Кучера, 2А у Святошинському районі фото: Ліля Гончарук/Суспільне новини

«Ось моя мама. Красива. Батько був просто ядерний, а мама – дуже хороша тепла, м'яка. Вона на цій фотографії в сарафані. А тато, він з характером чоловік, ми з ним дуже схожі. Воно буде боліти і воно ніколи не припиниться. Вони не хотіли, щоб я далі жила у депресії, щоб я далі жила у ненависті. Вони хотіли, щоб я жила щасливо і щоб я займалася тим, що я люблю, щоб я просто насолоджувалась далі життям, щоб я жила за них обох. І за свого котика теж», – каже Вероніка.

Що відомо про нічну масовану атаку РФ на Київ 31 липня 2025 року

У ніч на 31 липня армія РФ атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Пошкодження зафіксовано у чотирьох районах міста. Найбільше у Святошинському районі, де ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок, а також у Солом'янському – де поруйновано чотириповерхівку.

Зранку 1 серпня рятувальники завершили розбір завалів дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. На цій локації загинуло 28 людей. Загалом у Києві внаслідок удару загинула 31 людина. Із них п'ятеро – це діти.

Від російського обстрілу 31 липня постраждали 159 людей, серед них 16 дітей. 1 серпня в Києві було оголошено Днем жалоби за загиблими.