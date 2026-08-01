Масштабна тривога в Україні: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Після попередження про пуски балістичних ракет у напрямку Києва в столиці було чути вибухи

У ніч проти 1 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

О 01:29 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території Курської області РФ, а вже за кілька хвилин, о 01:32, Повітряні сили повідомили про фіксацію балістичної ракети.

«Балістична ракета на Чернігівщині у напрямку Києва!», - було сказано в офіційному повідомленні.

Одразу після цього військові звернулися до жителів столиці із закликом негайно пройти до укриттів.

За хвилину, о 01:33, Повітряні сили попередили про нову хвилю загрози: «Ще балістичні ракети на Київ з півночі».

О 01:34 надійшло ще одне повідомлення про пуски.

О 01:36 військові підтвердили безпосередню загрозу для столиці.

Тим часом моніторингові канали повідомляли про ймовірний рух ракет у напрямку окремих районів Києва, зокрема ДВРЗ, Лук'янівки, центру міста та Солом'янського району, а також попереджали про небезпеку для Василькова. Крім того, вони інформували про можливу загрозу застосування балістичного озброєння з району Міллерового в Ростовській області РФ.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1619-й день повномасштабної війни в Україні.