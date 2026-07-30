«Святе цілюще джерело» та колодязь у Китаєві: вода з цих джерел непридатна для споживання

Про нормування показників буде повідомлено додатково

Вода з колодязя в історичній місцевості Китаїв та з джерела «Святе цілюще джерело» у парку «Голосіївський» не відповідає санітарним вимогам до питної води. Про це повідомляє пресслужба Національного природного парку «Голосіївський» за результатами лабораторних досліджень ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», інформує «Главком».

Адміністрація парку вже встановила біля об'єктів попереджувальні інформаційні таблички та розмістила висновки фахівців.

Вода з колодязя в історичній місцевості Китаїв непридатна для споживання фото: Національний природний парк Голосіївський

Попереджувальні інформаційні таблички у Голосіївському парку фото: Національний природний парк Голосіївський

Відвідувачів закликають не використовувати воду з цих джерел для пиття, приготування їжі та напоїв до отримання позитивних результатів повторних аналізів. Про нормування показників обіцяють повідомити додатково.

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