Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Святе цілюще джерело» та колодязь у Китаєві: вода з цих джерел непридатна для споживання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Святе цілюще джерело» та колодязь у Китаєві: вода з цих джерел непридатна для споживання
Адміністрація Голосіївського парку встановила біля об'єктів попереджувальні інформаційні таблички
фото: Національний природний парк Голосіївський

Про нормування показників буде повідомлено додатково

Вода з колодязя в історичній місцевості Китаїв та з джерела «Святе цілюще джерело» у парку «Голосіївський» не відповідає санітарним вимогам до питної води. Про це повідомляє пресслужба Національного природного парку «Голосіївський» за результатами лабораторних досліджень ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», інформує «Главком».

Адміністрація парку вже встановила біля об'єктів попереджувальні інформаційні таблички та розмістила висновки фахівців.

Вода з колодязя в історичній місцевості Китаїв непридатна для споживання
Вода з колодязя в історичній місцевості Китаїв непридатна для споживання
фото: Національний природний парк Голосіївський
Попереджувальні інформаційні таблички у Голосіївському парку
Попереджувальні інформаційні таблички у Голосіївському парку
фото: Національний природний парк Голосіївський

Відвідувачів закликають не використовувати воду з цих джерел для пиття, приготування їжі та напоїв до отримання позитивних результатів повторних аналізів. Про нормування показників обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, озеро Молодості на території курорту «Буковель» пройшло міжнародну сертифікацію Blue Flag, яка підтверджує відповідність найвищим стандартам якості води, безпеки, екологічного менеджменту та доступності для відпочивальників. 

До слова, на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) реконструювали занедбаний фонтан, розташований поруч із Терапевтичним садом. Навколо фонтану облаштували рекреаційну зону та встановили нові лавки зі спинками.

Читайте також:

Теги: вода Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ударів по центру Києва
РФ вдарила по Києву: пошкоджено будинки, є постраждалі та 27 загиблих (оновлено)
2 липня, 23:03
Причиною різких підвищень є тривала заморозка вартості комунальних послуг на одному рівні
Тарифи на холодну воду: у яких містах вагомо зросли ціни
13 липня, 13:53
Незважаючи на постійну загрозу та пошкодження медичної інфраструктури, медики продовжували рятувати киян
Обстріл Києва: ворог поцілив у підстанцію «швидкої», поранено шестеро працівників
2 липня, 10:34
Наслідки російського удару по Києву, 6 липня 2026 р.
Кривавий терор Києва. Експерт оцінив російські запаси балістики
6 липня, 22:30
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло
Масована атака на Київ 6 липня: зросла кількість загиблих
7 липня, 08:09
«Вітрила вільних» – це серія тренувально-змагальних подій, створених для підтримки захисників та захисниць
У Києві відбудеться регата для ветеранів «Вітрила вільних»: як взяти участь
21 липня, 10:38
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
27 липня, 21:34
У 2025 році реальна вартість однієї поїздки в метро зросла до 43,7 грн
Метро Києва сформувало 97% усіх збитків комунального транспорту столиці у 2025 році
28 липня, 18:15
Активісти повідомляють, що подібні «кіоски-мутанти» масово з'являються у кількох районах столиці
На Троєщині демонтовано МАФ, який власники намагалися зробити капітальним (фото)
Вчора, 19:12

Новини

У Києві розпочато демонтаж захисту з пам’ятника Лесі Українці (фото)
У Києві розпочато демонтаж захисту з пам’ятника Лесі Українці (фото)
Чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, повідомлено про підозру
Чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, повідомлено про підозру
«Святе цілюще джерело» та колодязь у Китаєві: вода з цих джерел непридатна для споживання
«Святе цілюще джерело» та колодязь у Китаєві: вода з цих джерел непридатна для споживання
Чоловік через сварку відкрив вогонь у шкільному укритті на столичній Троєщині
Чоловік через сварку відкрив вогонь у шкільному укритті на столичній Троєщині
На річці Рось корова впала у воду та не могла вибратися: деталі рятувальної операції (фото)
На річці Рось корова впала у воду та не могла вибратися: деталі рятувальної операції (фото)
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua