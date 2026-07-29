Рух Північним мостом 30 липня буде обмежено (схема)

Північний міст (до 2018 року – Московський) – пам'ятка архітектури та один із головних мостів через Дніпро у Києві

Роботи проводитимуть поетапно, що передбачає часткове обмеження руху транспорту

30 липня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Із 8:00 до 17:00 фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина та у зворотному напрямку – до станції метро «Почайна».

Роботи проводитимуть поетапно та передбачають часткове обмеження руху транспорту.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Через ремонтні роботи рух Північним мостом столиці буде суттєво ускладнено інфографіка: «Київавтодор»

Північний міст (до 2018 року – Московський) – пам'ятка архітектури та один із головних мостів через Дніпро у Києві. Відкритий 3 грудня 1976 року, він сполучає правобережний Оболонський район із лівобережними масивами Троещина та Райдужний.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.