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Аварія на Караваєвих дачах: поліція пояснила неминучість введення нових штрафів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Аварія на Караваєвих дачах: поліція пояснила неминучість введення нових штрафів
Смертельне ДТП у Києві на Караваєвих Дачах, 5 червня 2026
фото: Суспільне

Олексій Білошицький: чинні штрафи вже давно втратили превентивний ефект

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що перевищення швидкості залишається основною причиною дорожньо-транспортних пригод в Україні, а тому посилення відповідальності за такі порушення назріло вже давно. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Нові штрафи за порушення ПДР. Що придумала влада після трагедії на Караваєвих Дачах».

За словами поліцейського, додатковим поштовхом до дискусії стали останні резонансні аварії, зокрема ДТП на Караваєвих дачах у Києві.

«Депутатський корпус підготував законопроєкт №15348, який має на меті підвищити безпеку дорожнього руху. Ми також долучились до обговорення та підготовки», – зазначив Білошицький.

Представник патрульної поліції пояснив, що ключова ідея документа полягає у запровадженні пропорційної відповідальності: чим більше водій перевищує швидкість, тим суворішим має бути покарання.

Білошицький також навів свіжу статистику аварійності. За перше півріччя 2026 року через порушення швидкісного режиму сталося понад 4,3 тис. ДТП із потерпілими. У цих аваріях загинуло більше 600 людей, ще понад 5,5 тис. осіб отримали травми.

«Перевищення швидкості лишається основною причиною ДТП – понад 42% від загальної кількості», – наголосив посадовець.

У патрульній поліції вважають, що нинішні штрафи вже не виконують своєї профілактичної функції. «Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год фактично не переглядався майже два десятиліття. Після запровадження у 2021 році знижки 50% за своєчасну сплату водій може сплатити лише 170 гривень, що навіть менше, ніж розмір штрафу, встановлений у 2008 році», – пояснив Білошицький.

Водночас він уточнив, що пільгова знижка у 50% при достроковій сплаті штрафу збережеться для двох найнижчих категорій порушень – перевищення швидкості більш ніж на 20 та більш ніж на 40 км/год.

Як повідомляв «Главком», страшна ДТП на Караваєвих дачах у Києві, в якій 5 червня загинуло четверо людей, змусила владу анонсувати реформу системи покарань водіїв-порушників. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обіцяла комплекс рішень, Міністерство внутрішніх справ готувало пропозиції разом із нардепами.

Цими днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.

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Теги: ДТП Київ штраф

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