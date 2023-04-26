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Відомі бізнесмени РФ назвали Путіна «придурком» та спрогнозували масові вбивства у Москві

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Відомі бізнесмени РФ назвали Путіна «придурком» та спрогнозували масові вбивства у Москві
Володимир Путін та Роман Троценко (праворуч в окулярах) на аеровокзалі в Калінінграді
фото з відкритих джерел

Підприємці переконані, що на країну-агресорку очікує пекло й страшне майбутнє

У вівторок, 25 квітня, у мережі з'явився аудіозапис, на якому чути, як російські бізнесмени обговорюють війну в Україні та критикують владу РФ. Відповідне відео опублікував проєкт «Настоящее Время».

Діалог між, ймовірно, Романом Троценком і Миколою Матушевським відбувся на початку січня 2023 року, а у мережі запис 40-хвилинної телефонної розмови з’явився у квітні.

Мільярдер Троценко радить товаришу купувати земельні ділянки в Індонезії, стверджуючи, що рано чи пізно люди в Москві вбиватимуть один одного на вулицях.

«Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать, там, на улицах Москвы. Это просто вопрос времени. Это может произойти через пять, семь, десять лет. Но это точно будет – это такая дорожка в один конец», – запевнив буцімто Троценко.

Микола Матушевський, у свою чергу, облаяв владу й президента РФ Путіна, назвавши його придурком.

«Мне тут прислали нарезку новогодних поздравлений с 99-го года по последний, когда этот придурок (Путін – ред.) не на фоне ёлки, как всегда, а на фоне военных. И там реальные слова: «Это плохой год, но мы всех победим». И вот это всё 20 лет в уши сс*тся», – сказав бізнесмен.

Офіційно автентичності цього аудіозапису ніхто не підтвердив, і говорити про те, що голоси чоловіків належать саме Троценку і Матушевському, з відносною впевненістю можна було б тільки в результаті професійної аудіоекспертизи.

Реакція бізнесменів на аудіозапис

Журналіст розслідувального проєкту «Система» зв'язався з Миколою Матушевським та надіслав йому аудіозапис. Прослухавши діалог, бізнесмен заявив, що «цієї розмови не було». За словами Матушевського, його остання розмова з Троценком відбулася минулого року і в ній не порушувалися політичні теми.

«Я думаю, це фейк або чийсь безглуздий жарт із застосуванням ШІ», – ствердив Матушевський.

Своєю чергою Троценко заявив, що справді знайомий із Матушевським, проте не говорив з ним дуже давно.

Хто такі Троценко й Матушевський?

Роман Троценко – експрезидент «Об'єднаної суднобудівної корпорації» та колишній радник наближеного до Володимира Путіна президента «Роснефти» Ігоря Сєчіна. Входить до найбагатших російських бізнесменів. За даними Forbes, на 2023 рік його статки становлять $3,8 млрд.

Троценко займається будівництвом глибоководного порту в рамках проекту розвитку Північного морського шляху, яким опікується президент РФ.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Троценко регулярно відвідував зустрічі Володимира Путіна із представниками великого бізнесу. При цьому він не з'явився на зборах 24 лютого 2022 року. Бізнесмен також не був присутній на щорічному з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців у березні 2023 року, де виступав російський президент.

Микола Матушевський – власник та засновник дизайн-заводу «Флакон». Ідею цього проекту Матушевському запропонував Троценко, якого той називав «шкільним товаришем». За словами самого бізнесмена, до 2008 року він займався упорядкуванням виробничих об'єктів для подальшої здачі в оренду.

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Теги: росія путін бізнесмен

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