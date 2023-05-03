У Херсоні знову пролунали вибухи

Наразі офіційної інформації про вибухи немає

Увечері 3 травня у Херсоні знову прогриміли звуки вибухів. Повітряна тривога в регіоні не оголошена. Про це повідомляє «Суспільне».

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Перше повідомлення про чергові удари надійшло о 22:08

«У Херсоні знову чутно вибухи», – написало видання.

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Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

О 22:29 «Суспільне» знову повідомило, що в Херсоні чутно вибухи.

Нагадаємо, сьогодні зранку ворог завдав удару по єдиному гіпермаркету, що працював у Херсоні. Унаслідок цього торговий центр припинив роботу, три співробітники загинули. Також загарбники атакували село Степанівка на Херсонщині. Від обстрілу загинули три людини.

Як повідомлялося, під час сьогоднішнього обстрілу Херсона росіяни влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок чого поранена дитина, її госпіталізували. Також під час сьогоднішньої російської атаки Херсону зафіксовано влучання у пасажирський вагон. Відомо про поранення провідника.

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Станом на 22:00 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинула 21 людина, 48 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

До слова, з 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня.

Між тим, триває 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.