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    Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)

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    Люди&nbsp;безперервно рухаються по пішохідному переходу - Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)
    Люди безперервно рухаються по пішохідному переходу
    фото: Ірина Сех / Facebook

    Рух по трасі був повністю перекритий

    У селі Дітківці Львівської області близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп. Люди безперервно рухаються по пішохідному переходу, повідомляє Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.

    «На 485 км автодороги Київ-Чоп в селі Дітківці близько 50 осіб безперервно рухаються по пішохідному переходу», –йдеться в повідомленні.

    У поліції додали, що рух по трасі повністю перекрито.

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    Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)
    Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)
    Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)
    Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)
    Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)
    фото: Ірина Сех / Facebook

    Близько 18:10 у поліції уточнили, що перекриття дороги завершилось, рух відновлено.

    Як повідомляло раніше видання Zaxid.net, 30 грудня у Львівській області працівники лісгоспу перекривали дорогу Київ-Чоп поблизу міста Броди та села Дітківці. Вони вимагали, щоб не звільняли голову Бродівського лісгоспу Ореста Ониська.

    Сьогодні повідомлялося, що ДТП паралізувала рух трасою Київ-Одеса (фото). У зв’язку із ДТП рух транспортних засобів було ускладнено у напрямку міста Київ.

    Згодом поліція відновила рух на трасі Київ-Одеса після ДТП.

    Теги: Львівщина дороги протест дорожній рух
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    Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)