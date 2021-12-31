Близько пів сотні осіб перекрили на Львівщині трасу Київ-Чоп (фото)

Люди безперервно рухаються по пішохідному переходу

Рух по трасі був повністю перекритий

У селі Дітківці Львівської області близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп. Люди безперервно рухаються по пішохідному переходу, повідомляє Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.

«На 485 км автодороги Київ-Чоп в селі Дітківці близько 50 осіб безперервно рухаються по пішохідному переходу», –йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що рух по трасі повністю перекрито.

Близько 18:10 у поліції уточнили, що перекриття дороги завершилось, рух відновлено.

Як повідомляло раніше видання Zaxid.net, 30 грудня у Львівській області працівники лісгоспу перекривали дорогу Київ-Чоп поблизу міста Броди та села Дітківці. Вони вимагали, щоб не звільняли голову Бродівського лісгоспу Ореста Ониська.

Сьогодні повідомлялося, що ДТП паралізувала рух трасою Київ-Одеса (фото). У зв’язку із ДТП рух транспортних засобів було ускладнено у напрямку міста Київ.

Згодом поліція відновила рух на трасі Київ-Одеса після ДТП.