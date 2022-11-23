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Коли буде світло? Банкова зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли буде світло? Банкова зробила заяву
В першу чергу енергетики забезпечують живленням об’єкти критичної інфраструктури – це водоканали, ТКЕ, лікарні тощо
фото ілюстративне

Вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію

Фахівці Укренерго працюють над відновленням живлення в усіх регіонах, десь вдається швидше, а де-не-де для цього треба більше часу. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ми сподіваємось, що вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію. Ситуація складна, але контрольована», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в першу чергу, необхідно забезпечити живленням об’єкти критичної інфраструктури – це водоканали, ТКЕ, лікарні тощо.

Станом на зараз рятувальники розгорнули вже понад 800 «Пунктів незламності». Буквально в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарни пункти.

«Допомагаймо одне одному, якщо у вас є генератори чи автономне опалення», – додав Тимошенко.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Теги: війна електроенергія росія окупанти Україна

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