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Коли прийде весна: прогноз харківського бабака

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли прийде весна: прогноз харківського бабака
Бабак Тимко повідомив, коли чекати на потепління
фото: «Суспільне. Харків»

За прогнозами, цього року потепління настане у середині березня

Сьогодні, 2 лютого, у світі відзначають День бабака. Традиційно в цей день бабак Тимко ІІІ віщує прихід весни. Він дав свій «прогноз» на біостанції в Гайдарах. Цьогоріч довгоочікуване потепління варто чекати у середині березня. Про це повідомляє «Суспільне. Харків».

«Тимко сказав, що весна настане обов'язково. Але не раніше, аніж за шість тижнів», – «переклав» прогноз Тимка його доглядач Володимир Ронкін.

Крім того, в Тимка запитали, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк. Тимку подарували кошик з овочами, печивом та згущеним молоком.

«До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного стосунку», – зазначають в Українському гідрометцентрі, наголошуючи, що День бабака – це свято, щоб привернути увагу до зникнення виду.

Нагадаємо, що, крім Дня бабака, 2 лютого відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь і Свято оптимістів, а віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. За прикметами наших предків, у цей день не слід сваритись та лаятись, а також братися за важку фізичну працю.

Теги: Харків весна свято

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