2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна підіймати з землі дрібні гроші, інакше протягом трьох років будете жити в злиднях

2 лютого відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь, прогнозують погоду за поведінкою бабака та зберігають оптимізм. Віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого.

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Який сьогодні день в Україні і світі

2 лютого відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь. Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети. Конвенція про водно-болотні угіддя була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсаре (Іран), і з тих часів носить назву Рамсарської конвенції. Головною ціллю конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі. Однією з головних умов приєднання до Рамсарської конвенції є створення хоча б одного Рамсарського угіддя на своїй території. Вибір території здійснюється за складною системою критеріїв. Угіддя, проголошені державою Рамсарськими, вносяться секретаріатом Конвенції в перелік водно-болотних угідь міжнародного значення. Інформацію про стан цих об’єктів тримають у базі даних Міжнародного бюро щодо збереження водно-болотних угідь і постійно обновляють.

Також 2 лютого - це День бабака. Цього дня люди намагаються передбачити погоду за домомогою сонних бабаків. Якщо тварина вилізе з нори і побачить свою тінь, то лізе назад до нори. Це означає, що нас чекає ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори – отже, йде рання весна. Однак, згідно з статистикою, збуваються лише 39% прогнозів бабака.

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Ще сьогодні Свято оптимістів. Воно є міжнародним та відзначається в перший четвер лютого. Щороку організації оптимістів у всьому світі проводять добровільні акції, під час яких надихають молодих людей ентузіазмом, навчають їх новим навичкам, допомагають розкритися талантам. І все це з однією метою – забезпечити сповнене щастя та оптимізму майбутнє.

Релігійне свято

За церковним календарем 2 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. Він народився в 377 році в місті Мелетіні, що у Вірменії.

У народному календарі – це Єфимів день, День Юхима Зимового або ж Юхима Заметільного.

В Юхимів день зазвичай передбачалася погода аж до Масляної. Крім того, народні легенди кажуть, що 2 лютого – найхолодніше.

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Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

який день, така і Масляна;

якщо на деревах видно іній, то осінь буде морозною;

якщо дуже сонячний день, то весна буде пізньою;

якщо холодна та морозна погода, то вона затримається ще на тиждень.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не бажано виходити з дому після заходу сонця;

не можна підіймати знайдені гроші;

не слід сваритись та лаятись;

не рекомендується братися за важку фізичну працю;

не можна давати та брати у борг;

не слід співати після заходу сонця.

Іменини

Нині святкують День ангела: Овсій, Юхим, Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.