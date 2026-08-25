Коли Україна вироблятиме власні Storm Shadow: Зеленський розкрив деталі

Україна вже використовує Storm Shadow та французькі SCALP для ударів по російських військових цілях

Україна отримала від Великої Британії дозвіл щодо передачі технологій для виробництва далекобійних ракет Storm Shadow/SCALP, однак точних термінів запуску їхнього виробництва поки немає. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві, повідомляє «Главком».

За словами президента, британська сторона вже підтвердила розблокування доступу до технологій та ліцензій, необхідних для подальшої роботи над ракетами. «Ми отримали підтвердження від Британії. Ми чекали, тому що до цього говорили з прем'єром по телефону пару днів назад – він мені підтвердив розблокування «скальпів» і ліцензій. Вчора ми отримали позитивну відповідь від двох країн», – сказав Зеленський.

Коли почнеться виробництво

Наразі українська сторона не називає конкретної дати, коли перші ракети зійдуть із виробничої лінії. Зеленський пояснив, що після політичного рішення робота переходить до технічних команд.

«Коли це може бути? Зараз технічні команди після позитивного політичного рішення зустрінуться і покажуть нам календар», – зазначив президент. За його словами, через сім або ж 10 днів Україна має отримати графік подальших робіт у межах програми FREYA. Фахівці мають визначити, на яких етапах можуть виникнути проблеми та які компанії або країни потрібно буде додатково залучити.

«За 7-10 днів у нас буде вже графік по "FREYA", коли ми будемо зустрічатися. З'ясуємо, де у нас блокується, з якою компанією чи країною щось не виходить. Всі налаштовані дуже серйозно, тому будемо все розблоковувати», – повідомив Зеленський.

Британія розсекретила технології

24 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтвердив дозвіл на передачу Україні технологічної інформації щодо британських компонентів Storm Shadow. Це має відкрити можливість для створення в Україні виробничих ліній цих ракет. Україна вже використовує Storm Shadow та французькі SCALP для ударів по російських військових цілях, однак досі залежала від поставок готових ракет. Власне виробництво має зменшити цю залежність і дати змогу нарощувати обсяги далекобійного озброєння.

Водночас позитивне політичне рішення ще не означає негайного початку серійного випуску. Попереду – узгодження технологій, виробничих процесів, постачання компонентів та організація самої лінії виробництва. Нагадаємо, що Кремль пригрозив Британії «напіввійськовими діями» через підтримку України.