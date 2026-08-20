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Зеленський призначив стипендії олімпійським та паралімпійським призерам

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський призначив стипендії олімпійським та паралімпійським призерам
Зеленський призначив державні стипендії 11 українським спортсменам
фото: Офіс президента (ілюстративне)

До переліку потрапили 11 українських спортсменів, а розмір виплат залежатиме від їхніх здобутків на міжнародних змаганнях

Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Загалом виплати отримуватимуть 11 українських спортсменів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №743/2026.

Розмір державної стипендії становитиме від трьох до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб залежно від спортивних досягнень.

Стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів призначено чемпіонці XIII літніх Паралімпійських ігор з пара легкої атлетики Оксані Ботурчук, чемпіону XVII літніх Паралімпійських ігор з плавання Ярославу Денисенку та чемпіону XXIV літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики Олександру Дмитриєнку.

Таку саму виплату отримуватимуть чемпіон XII літніх Паралімпійських ігор з пара легкої атлетики Олександр Дорошенко, чемпіонка XV та XVI літніх Паралімпійських ігор з пара плавання Єлизавета Мерешко та чемпіон XV літніх Паралімпійських ігор з футболу Станіслав Подольський.

По чотири прожиткові мінімуми також призначено чемпіонці XII та XIII зимових Паралімпійських ігор з пара біатлону та пара лижних перегонів Оксані Шишковій і чемпіону XIII та XV літніх Паралімпійських ігор з футболу Івану Шкварлу.

Срібний призер XVI літніх Паралімпійських ігор з пара легкої атлетики Роман Данилюк отримуватиме стипендію у розмірі трьох з половиною прожиткових мінімумів. Аналогічний розмір виплати встановлено срібному призеру XVIII та IX зимових Дефлімпійських ігор з лижних перегонів Павлу Мандзюку.

Бронзовій призерці XXX літніх Олімпійських ігор з легкої атлетики Анні Рижиковій призначено державну стипендію у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Стипендії призначено відповідно до указів президента від 18 серпня 2004 року та 10 вересня 2011 року, які регулюють державну підтримку чемпіонів і призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

До слова, з 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі підвищать академічні та іменні стипендії для студентів вишів і коледжів, а вступники з прифронтових та тимчасово окупованих територій отримають додаткову фінансову підтримку на навчання.

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Теги: Володимир Зеленський стипендія гроші

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