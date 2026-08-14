Москва запідозрила Вашингтон в ударах по Росії та зажадала відповіді

Кремль направив запит до Держдепу США, а Лавров одночасно виступив із новою погрозою на адресу України

Москва заявила, що нібито має дані про безпосередню причетність Сполучених Штатів до ударів по території Росії. Російська сторона вже передала Вашингтону свої запитання та очікує на відповідь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

За словами Лаврова, Москва направила до Державного департаменту США запитання щодо постачання Україні озброєння, передачі розвідувальних даних та можливої участі Вашингтона в ударах по російській території.

Водночас глава російського МЗС заявив, що Кремль не планує висувати припинення американської підтримки Києва як попередню умову для переговорів. «Ми ультиматуми не ставимо», – додав російський міністр.

Попри заяви про відсутність ультиматумів, Лавров одночасно виступив із новою погрозою на адресу України. Він заявив, що Росія зробить свої підходи жорсткішими, щоб «зруйнувати все, що живить військову машину Києва з боку Заходу».

«Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не буде», – цинічно заявив глава МЗС РФ. Крім того, Лавров додав, що для Росії неприйнятним залишається припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про готовність відновити мирні переговори щодо завершення війни проти України. Водночас Москва висловила готовність обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів.

Голова комітету Ради федерації РФ з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що російська сторона готова розглянути нові пропозиції Вашингтона щодо завершення війни. Він також зазначив, що Москва не бачить перешкод для проведення зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером.