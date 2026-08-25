Кремль пригрозив Британії «напіввійськовими діями» через підтримку України

У Москві допустили атаки на британські оборонні підприємства, однак заявили, що вони можуть відбутися нібито з «невідомих джерел»

Росія може вдатися до «напіввійськових дій» проти Великої Британії через посилення військової підтримки України. Радник Кремля Андрій Федоров серед можливих сценаріїв назвав кібератаки та допустив атаки на британські підприємства, які виробляють безпілотники для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Standard.

Погрози пролунали після заяв прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема під час його візиту до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Британський прем'єр оголосив про подальше посилення військової підтримки Києва.

Зокрема, Бернем заявив, що Лондон дозволив Україні виробляти ракети Storm Shadow. Передачу відповідних технологій уже схвалено, а до процесу мають залучити оборонні підприємства.

Після цього Федоров пригрозив можливою «видимою реакцією» Москви на дії британської влади. «Рано чи пізно може бути не лише усна, а й, можливо, якась видима реакція Росії на дії Великої Британії», – заявив радник Кремля.

Представники ЗМІ попросили його уточнити, що саме може передбачати така реакція. Федоров у відповідь назвав одразу декілька можливих сценаріїв – від кібератак до «напіввійськових дій».

«Існують різні дискусії щодо того, як це має виглядати – це може бути так звана технічна реакція, можливо, якісь хакерські атаки з невідомого джерела, звичайно, не з офіційного рівня... Можливі будуть різні політичні кроки, і я не можу на 100% виключити, що можуть бути, наприклад, якісь напіввійськові дії», – сказав Федоров.

Журналісти також прямо запитали радника Кремля, чи означають його слова можливість нападу на підприємства безпосередньо на території Великої Британії. «На них може напасти не Росія, а… з невідомих джерел», – заявив Федоров.

Таким чином, представник Кремля не заявив про прямий російський удар по території Великої Британії, однак допустив можливість атак на підприємства з приховуванням причетності Москви.

Нагадаємо, що під час перебування в Києві 24 серпня Бернем пообіцяв посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими.