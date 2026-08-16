«Грошей немає, але ви тримайтесь»: як у РФ намагаються врятувати Wildberries
У РФ всі удають, що рятують Wildberries
На минулому тижні уряд РФ взявся активно рятувати Wildberries:
- Мінфін РФ опрацьовує податкові відстрочки для постраждалих продавців Wildberries. Заходи підтримки готуються і для самого маркетплейсу;
- «Сбербанк» РФ вже отримав близько 2000 заявок на реструктуризацію кредитів продавців Wildberries;
- Мінпромторг вивчає пропозиції продавців щодо підтримки після атак на Wildberries.
Коротше, спостерігаємо за надпотужною бюрократичною «двіжухою», але поки що без реального вирішення проблем підприємців.
Хоча от тут я можливо неправий: кілька продавців Wildberries знайшли свій товар в продажу на AliExpress, хоча їм було повідомлено про знищення їх товарів на складах.
Але вишенькою на торті стала підтримка від Wildberries своїх продавців у формі можливості безкоштовного дзвінка психолога. Це так мило і по-російськи: «Грошей немає, але ви тримайтесь». Більшість продавців сприйняли підтримку психолога як знущання з боку Wildberries.
Звісно, при наявності реального страхового захисту всього цього трешу можна було б уникнути, але оскільки захисту не було, то треш є, і він подобається українцям.
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