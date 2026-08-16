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Віталій Шапран Економічний експерт

«Грошей немає, але ви тримайтесь»: як у РФ намагаються врятувати Wildberries

glavcom.ua
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Наслідки влучання по російському складу Wildberries у Підмосков'ї, 16 серпня 2026 року
фото: firepoint.technology

У РФ всі удають, що рятують Wildberries

На минулому тижні уряд РФ взявся активно рятувати Wildberries:

  • Мінфін РФ опрацьовує податкові відстрочки для постраждалих продавців Wildberries. Заходи підтримки готуються і для самого маркетплейсу;
  • «Сбербанк» РФ вже отримав близько 2000 заявок на реструктуризацію кредитів продавців Wildberries;
  • Мінпромторг вивчає пропозиції продавців щодо підтримки після атак на Wildberries.

Коротше, спостерігаємо за надпотужною бюрократичною «двіжухою», але поки що без реального вирішення проблем підприємців.

Хоча от тут я можливо неправий: кілька продавців Wildberries знайшли свій товар в продажу на AliExpress, хоча їм було повідомлено про знищення їх товарів на складах.

Але вишенькою на торті стала підтримка від Wildberries своїх продавців у формі можливості безкоштовного дзвінка психолога. Це так мило і по-російськи: «Грошей немає, але ви тримайтесь». Більшість продавців сприйняли підтримку психолога як знущання з боку Wildberries.

Звісно, при наявності реального страхового захисту всього цього трешу можна було б уникнути, але оскільки захисту не було, то треш є, і він подобається українцям.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Wildberries росія війна Україна

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Віталій Шапран

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