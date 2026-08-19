РФ атакувала дроном маршрутку в Херсоні, є загиблі і поранені

Ворожі військові вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі міста

Російські окупанти вранці 19 серпня атакували безпілотником маршрутку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще четверо дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, російські військові атакували громадський транспорт орієнтовно о 08:50. Унаслідок удару загинули четверо людей. Відповідні служби встановлюють їхні особи. «Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих», – написав Прокудін.

Також унаслідок російської атаки поранення дістали чотири жінки. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження постраждалих та надають їм необхідну допомогу.

Російські війська регулярно атакують цивільних у Херсоні за допомогою безпілотників. У ніч на 18 серпня боєприпас із російського дрона влетів через вікно приватного будинку в Центральному районі міста та впав просто в ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Боєприпас не вибухнув, дитина не постраждала.

Раніше, вранці 4 серпня, російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на 52-річного чоловіка у Центральному районі Херсона. Міська військова адміністрація оприлюднила відео моменту атаки. На одну з таких атак російського FPV-дрона на цивільного у Херсоні відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав подібні удари російським «сафарі» на мирних жителів та закликав світ реагувати на них, посилюючи тиск на Росію.